McCain diz que apoiará reforma tributária no Senado dos EUA

O senador John McCain afirmou que decidiu apoiar o projeto de reforma tributária que tramita no Senado dos Estados Unidos. O anúncio dá um impulso às lideranças do Partido Republicano que buscam passar a medida ainda nesta semana.

McCain afirmou que a legislação proposta "está longe de ser perfeita", mas deve impulsionar a economia e reduzir a carga tributária para famílias de classe média.

O senador era um dos três republicanos que contribuíram para barrar o esforço do próprio partido para acabar com a lei de seguro-saúde da época do presidente Barack Obama, há alguns meses. Ele ainda enfrenta um câncer no cérebro.

McCain demonstrou preocupação com o impacto da media nos déficits federais. A projeção é que ela possa gerar mais de US$ 1,4 trilhão em déficit, ao longo dos próximos dez anos.

Os republicanos controlam o Senado, com 52 membros na Casa, enquanto a oposição democrata possui 48 cadeiras. Com isso, a situação pode perder no máximo dois votos para vencer, já que, em caso de necessidade, o desempate fica por conta do vice-presidente Mike Pence. Os democratas dizem que não votarão a favor da medida. Fonte: Associated Press.