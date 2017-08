Mc Dia Feliz segue para 29ª edição neste sábado

No próximo sábado, 26, o Mc Donald’s Brasil realiza a 29ª edição da campanha Mc Dia Feliz. O Instituto Sabin é um dos apoiadores do evento e mobilizará 100% dos colaboradores do Grupo Sabin para participarem da ação. A empresa adquiriu mais de 4 mil tickets para todos colaboradores de suas regionais, um investimento social de aproximadamente R$ 65 mil. A contribuição feita vai gerar recursos para beneficiar entidades que possuem projetos de combate ao câncer infanto-juvenil. Em Campo Grande, a Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC) será a instituição apoiada.

A campanha, coordenada pelo Instituto Ronald McDonald em todo o país, é um sucesso graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores do sistema McDonald’s, além da mobilização de milhares de voluntários que mobilizam toda a sociedade, no último sábado do mês de agosto, para transformar Big Mac em sorrisos.

Em 2017, dezenas de projetos em todo o país receberão recursos da arrecadação da campanha. Por meio da participação de instituições de apoio à causa do câncer infantojuvenil que atuam sistematicamente para aproximar milhares de famílias da cura.

