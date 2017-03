May se reúne com premiê da Escócia para pressionar por apoio ao Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tentou pedir o apoio da Escócia para que permaneça no Reino Unido no momento que se prepara para iniciar formalmente sua saída da União Europeia, o Brexit, prevista para quarta-feira.

May se reuniu com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, para argumentar contra outro referendo no país sobre a independência.

A Irlanda do Norte e a Escócia votaram majoritariamente para permanecer no bloco europeu.

Em um discurso antes do encontro entre as líderes em Glasgow, May afirmou que quando o Reino Unido como um todo trabalha junto "ninguém pode pará-lo" e que ela não gostaria de vê-lo "mais fraco". Fonte: Dow Jones Newswires.

