May indica que livre circulação de pessoas pode seguir na negociação do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, sugeriu que a livre circulação de pessoas da União Europeia (UE) para o Reino Unido pode ser estendida, segundo informações da BBC.

A primeira-ministra disse que haverá uma fase de "implementação" assim que um acordo de saída do Brexit for firmado, com ambos os negócios quanto os governos necessitando um "período de tempo" para se ajustarem a qualquer restrição.

Ao falar com jornalistas durante sua visita na Jordânia e na Arábia Saudita, a premiê foi pressionada a falar sobre a questão e disse que, mesmo com uma fase de "implementação", o governo britânico permaneceria no comando de sua política de imigração.

"O que é crucial para o povo britânico, que fez parte da decisão que tomaram no ano passado, é que eles querem garantir o controle de nossas fronteiras e controle de nossa imigração", declarou.

