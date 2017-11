May diz que Reino Unido deseja dar segurança aos negócios durante Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta segunda-feira que o país deseja dar segurança aos negócios durante o processo de saída do país da e que os tempos atuais são "de grande mudança" durante um jantar com empresários realizado em Londres.

O jantar foi realizado em meio a um período de turbulência política no Reino Unido. No fim de semana, o Sunday Times informou que 40 parlamentares do Partido Conservador assinaram uma moção de censura contra May, na esteira de uma nova rodada de negociação do Brexit, onde o impasse continuou, e da queda de dois ministros do gabinete. Apenas mais oito assinaturas seriam necessárias para gerar o afastamento de May do cargo.