May diz a Tusk que proposta da UE envolvendo Irlandas é "inaceitável"

A primeira-ministra britânica, Theresa May, repetiu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, o que já tinha dito na quarta-feira à imprensa, após ter conhecimento do esboço de propostas do bloco comum em relação a manutenção da Irlanda do Norte na União Aduaneira depois do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia).

"A primeira-ministra disse que o projeto apresentado pela Comissão Europeia ontem é inaceitável para o Reino Unido, pois, se implementado, prejudicaria o mercado comum e a integridade constitucional do Reino Unido", relatou um porta-voz de Downing Street, a residência oficial do governo.

A premiê reiterou, conforme o comunicado, que sua prioridade é resolver a questão da fronteira por meio do relacionamento global entre o Reino Unido e a UE. Ela também reforçou a posição britânica em transformar o Relatório Conjunto acordado em dezembro em um texto legal o mais rápido possível. "Em particular, o governo permanece firme em seu compromisso de evitar uma fronteira difícil entre a Irlanda do Norte e a Irlanda."

Na reunião, avaliada como "positiva e construtiva" em Downing Street, os dois líderes discutiram os progressos "significativos" realizados nas negociações Brexit até agora, e aguardavam com expectativa a reunião do Conselho Europeu em março. Ontem, no entanto, o principal negociador pela UE, Michel Barnier, avaliou que as tratativas precisariam ser aceleradas. "A primeira-ministra disse que houve bons progressos no acordo sobre um período de implementação e que novas discussões teriam lugar entre negociadores do Reino Unido e da UE na próxima semana", trouxe a nota.

Theresa May também informou Tusk sobre o discurso que apresentará amanhã e que deve tratar de uma "ambiciosa parceria econômica" com a União Europeia. "A primeira-ministra disse que esperava que os líderes europeus se envolvessem com esse pensamento de forma construtiva", comentou o porta-voz.