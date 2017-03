May deve sofrer derrota em votação sobre direitos de europeus no Reino Unido

O governo da primeira-ministra Theresa May deve sofrer uma derrota nesta quarta-feira, em uma votação no Parlamento sobre os direitos dos cidadãos da União Europeia de permanecer no país após o Brexit.

A Câmara dos Lordes deve votar tarde uma medida que insere um compromisso em proteger os direitos de outras nacionalidades europeias como parte das tratativas iniciais do processo de separação do país da UE.

Deixando o bloco, o Reino Unido irá se retirar da política de livre circulação entre cidadãos europeus. Atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas de outras nacionalidades do continente moram no país e correm o risco de se encontrarem em um limbo diplomático.

Caso a Câmara dos Lordes aprove a emenda, o projeto terá que voltar à Câmara dos Comuns, atrasando a aprovação do projeto e ameaçando o calendário previsto pelo governo para o início das conversas formais com a UE. Fonte: Dow Jones Newswires.

