May despacha 30 membros do governo britânico em turnê pelo seu acordo do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, está despachando 30 membros do seu governo país afora para promover o apoio ao seu acordo do Brexit.

Os ministros das Finanças, Philip Hammond, e da Saúde, Matt Hancock, estão entre os integrantes do primeiro escalão do gabinete que estão fazendo aparições ao por diferentes cidades da Grã-Bretanha em um esforço para conquistar suporte popular ao acordo e pôr pressão sobre parlamentares para aprová-lo no Legislativo.

May diz que o povo britânico quer "que a gente ande para frente" e que é importante ministros falarem com as comunidades para explicar como o atual acordo do Brexit "funciona bem para elas".

A Câmara dos Comuns tem agendada para a próxima terça-feira, 11 de dezembro, a votação sobre o acordo de retirada da União Europeia e a declaração política para nortear as relações futuras do bloco com o Reino Unido. May dispensou pedidos para postergar a deliberação parlamentar apesar de projeções de que os membros do Parlamento provavelmente decidirão rejeitar os documentos. (Associated Press)