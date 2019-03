May confirma que tentará nova votação de acordo do Brexit na próxima semana

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou que realizará uma nova votação sobre o acordo firmado por seu governo com a União Europeia sobre o Brexit no Parlamento britânico na próxima semana, o que garantiria que a saída dos britânicos do bloco europeu ocorresse somente em 22 de maio. "Estou trabalhando para ter certeza de que poderemos deixar a UE com um acordo", afirmou a premiê, que retornará a Londres nesta sexta-feira para tentar construir apoio entre os parlamentares em torno do acordo do Brexit.

Em coletiva de imprensa dada após a reunião dos líderes dos Estados-membros da UE nesta quinta-feira, May comentou que a decisão do bloco destaca a importância do Parlamento britânico votar o acordo do Brexit. Até o momento, o governo da primeira-ministra britânica fracassou, em duas tentativas, aprovar o pacto firmado com Bruxelas. Assim, May disse que tem "trabalhos difíceis" para fazer até que ocorra a data do divórcio e ressaltou que não acredita que o Reino Unido deva revogar o Artigo 50 e permanecer no bloco europeu.