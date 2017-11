May busca ampliar escopo das conversas sobre Brexit e romper impasse com UE

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, reforçou sua iniciativa de lobby nesta sexta-feira para ampliar o escopo das negociações da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. May deseja incluir no diálogo as relações futuras e o comércio, mas o diálogo segue travado em questões preliminares, entre elas quanto Londres precisará pagar para deixar o bloco.

Na chegada para uma reunião com líderes da UE e do Leste Europeu, May disse que deseja realizar uma série de reuniões em Bruxelas, inclusive com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sobre o progresso no diálogo, que precisa ser concluído bem antes da saída do país da UE, prevista para março de 2019. Ela também se encontra com os líderes de Bélgica, Dinamarca e Lituânia.

May não respondeu a questões sobre quanto o Reino Unido pretende pagar para acertar suas contas com a UE. O Reino Unido já sugeriu que poderia pagar cerca de 20 bilhões de euros à UE, mas autoridades europeias disseram buscar um montante entre 60 e 100 bilhões de euros. Fonte: Associated Press.