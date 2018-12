Máxima no Centro-Oeste pode chegar a 37 graus nesta quarta

A temperatura mínima na região vai ser de 15ºC e a máxima de 37ºC - Divulgação

O tempo no Centro-Oeste deve ficar nublado a encoberto com probabilidade alta de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Mato Grosso (exceto no leste e sudeste). Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente à tarde no Mato Grosso do Sul.

Possibilidade de chuvas em áreas isoladas também no sul e centro de Goiás, leste e sudeste do Mato Grosso. Nas demais áreas da região, céu claro a parcialmente nublado sem chuva.

A temperatura mínima na região vai ser de 15ºC e a máxima de 37ºC. Já a umidade relativa do ar fica entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).