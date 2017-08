Max Moura e Cristiano anima a 3ª edição da Magnifica neste sábado

A terceira edição da Magnifica Prime 2017 acontece neste sábado (12), em Campo Grande. As duplas Max Moura e Cristiano, Kid e Kenner, Léo Andrade e Rafael estão entre as atrações principais do evento. A festa será realizada na Arena Vip, região do Parque dos Poderes.

De acordo com Lucas Barreto, idealizador do evento, a festa acontece uma vez por ano. “Tem como tradição ser sempre open bar e como principal destaque sua diversidade musical, trazendo todos os ritmos em uma só noite”, explica.

Edição anteriores

A primeira edição da Magnifica aconteceu em 2015, na antiga Wood´s Campo Grande. “A festa foi recorde de público e contou com mais de 1.300 pessoas”, lembrou Barreto.

Em 2016, a festa não foi diferente, os convites foram esgotados e lotação máxima. O evento foi realizado no Espaço Prime, no Parque do Poderes.

Já este ano a proposta do evento, segundo Lucas “é trazer os melhores shows do Estado, com foco no conforto dos clientes, também com muita estrutura de som e iluminação”.

Dessa vez, a Magnifica tem como principal atração do evento, a dupla Max Moura e Cristiano, que faz sucesso com a música Beijo Tipo Chiclete. O vídeo possui mais de 1 milhão de visualização no YouTube.

Além deles, o evento contará com as apresentações da cantora Paolla, DJ Rezende, e grupo Junto e Misturado. Mais informações no telefone (67) 9 912- 31332.

Convites e preços

Área Única

1 Lote/ R$ 40, 00

2 Lote/ R$ 50, 00

3 Lote/ R$ 60,00

