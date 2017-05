Mauricio Saito participa de painel sobre uso das terras no Brasil

Atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil. Este é o tema do painel que será realizado no dia 16 de maio, a partir das 13h30, na Expoagro 2017 – Exposição Agropecuária de Dourados. O evento contará com a presença do presidente do Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, Mauricio Saito, que será o debatedor.

“O painel representa uma oportunidade de debatermos a importância de uma gestão efetiva, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social. A realização deste debate em Dourados é providencial uma vez que a Exposição é um dos principais eventos do nosso setor”, afirmou Saito.

O painelista é o coordenador do GITE – Grupo de Inteligência Territorial e Estratégica e Chefe Geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, Evaristo de Miranda. O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura Familiar, Jaime Verruck também será debatedor e o moderador será o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, Auro Akio Otsubo.

Além do painel, o Sistema Famasul realiza na Expoagro uma série de ações informativas. No dia 16, com o tema ‘Força jovem: novo protagonismo do agronegócio’ será realizada a 1ª edição do Encontro Jovens da Agropecuária – Etapa Grande Dourados, às 18h, no auditório principal do Sindicato Rural do município.

Na feira, o trabalho do Senar/MS vai envolver a área educacional e o ATeG - assistência técnica e gerencial. Nas capacitações de Formação Profissional Rural e Promoção Social serão oferecidos seis cursos: Produção de Conservas de Hortaliças; Fabricação Caseira de Derivados do Leite; Cultivo de Orquídeas; Curso básico em agricultura de precisão; Regulagem e Utilização de Pulverizador Auto propelido; e NR 31.8 – Prevenção de Acidentes com Agrotóxicos.



A atuação do Senar/MS, em parceria com o Sindicato Rural de Dourados, na Expoagro, vai render também duas grandes atividades de assistência técnica e gerencial. Na sexta-feira, dia 19 de maio, a partir das 7 horas, acontece o Dia de Campo no “Projeto Fazendinha – Unidade Tecnológica de Hortifruti”, no parque de exposições.

