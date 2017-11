Mau-tempo suspende viagem do governador a Alcinópolis; inaugurações são mantidas

Reinaldo Azambuja iria de avião ao município, após participar do lançamento da 3ª Campanha de Doação de Brinquedos dos Servidores de MS que ocorreu hoje pela manhã na Governadoria.

Campo Grande (MS) – O mau-tempo impediu o embarque do governador Reinaldo Azambuja rumo a Alcinópolis na tarde desta quarta-feira (8.11). As inaugurações da estação de tratamento de esgoto, do escritório da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e da entrega de 50 moradias estão mantidas, com a presença do prefeito, vereadores, autoridades e a equipe do Governo que já estava no município. Diante da impossibilidade de chegar ao local, Reinaldo Azambuja gravou no início da tarde uma mensagem de rádio destinada à população que participará dos eventos. Confira:

“Infelizmente nós não conseguimos sair de Campo Grande, o aeroporto fechou e ficou impossibilitado de nós irmos agora a tarde a Alcinópolis onde tínhamos uma série de compromissos. Mas, eu quero fazer um cumprimento especial a toda a população, a todos que estavam nos aguardando. Não estou presente, mas a nossa equipe de Governo está aí entregando investimentos que são importantíssimos para melhorar a qualidade de vida.

Quero falar da importância da entrega dessas 50 moradias, investimento importante feito por meio da parceria entre município, governo estadual e governo federal, somando mais de R$ 3,2 milhões de reais em investimentos. Poder entregar uma estação completa de tratamento de esgoto, mais de 2,6 mil metros de rede coletora, 676 ligações que vão possibilitar que 100% do esgoto da cidade seja coletado e tratado. Isso é um ganho enorme à população da cidade. Dizer da importância também da entrega do nosso escritório da Sanesul que além de atender melhor à população oferece mais qualidade de trabalho aos colaboradores da Sanesul. E principalmente, além de fazer a estação de tratamento, nós estamos autorizando mais investimentos de R$ 1,867 mi para mais coleta de esgoto em Alcinópolis, que será uma das primeiras cidades de Mato Grosso do Sul a atingir 100% de coleta. Isso é um ganho enorme.

Infelizmente não estamos aí, mas o nosso coração está aí com cada um de vocês, quero dizer da alegria de poder possibilitar isso, se você somar tudo são mais de R$ 10 milhões em investimentos. Em especial quero mandar um abraço a essa população querida de Alcinópolis que sempre nos acolhe tão bem. Hoje não estou aí por conta da questão climática que não podemos sair de Campo Grande, mas eu mando um abraço e nos próximos dias estaremos juntos. A gente fica muito contente em poder nessa data entregar essas obras importantíssimas para o desenvolvimento da cidade. Além de visitar obras importantes que são essas que hoje nós estamos entregando, estaremos dando autorização de início de outros investimentos que com certeza vão fazer de Alcinópolis uma cidade melhor. Então um abraço, Deus abençoe a todos vocês e contem sempre com nosso apoio, nossa energia e nossa força para juntos nós estarmos trabalhando por essa querida cidade”.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro / Arquivo