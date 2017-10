Mattis diz que vai deliberar com aliados sobre acordo nuclear com o Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse hoje que sua prioridade sobre o Irã será deliberar com aliados.

Mattis afirmou a jornalistas no Pentágono que quer ouvir primeiro os aliados do Oriente Médio e além, para entender melhor suas visões sobre o que o governo Trump chama de "mau comportamento" em áreas não nucleares, referindo-se ao apoio do país a grupos extremistas e ao programa de mísseis balísticos.

O secretário ainda disse que pretende dissuadir o Irã de enviar armas ao Iêmen, onde o país apoia rebeldes xiitas conhecidos como Houthis. Mattis acrescentou que isso não significa que haverá ação militar, mas sim o compartilhamento de inteligência com aliados. Fonte: Associated Press.

