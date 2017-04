Matrícula para cursos de qualificação do IFMS deve ser feita até 3ª feira

Os candidatos inscritos em dois processos seletivos para ingresso em cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) ofertados a distância pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) devem realizar a matrícula até esta terça-feira, 18.

As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de chegada, conforme efetivação da matrícula no respectivo curso.

Os endereços e horários de atendimento estão dispostos no item 4.3 do Edital nº 018/2017 – cursos de Espanhol Básico e Inglês Básico – e Edital nº 019/2017 – Operador de Computador e Vendedor, publicados na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Para realizar a matrícula, o candidato deve preencher o requerimento de matrícula (disponível na Central de Seleção). No caso de estudante menor de idade, o preenchimento deverá realizado pelos pais ou responsável.

O requerimento deve ser entregue juntamente com originais e cópias do CPF, cédula de identidade, certidão de nascimento ou casamento, documentos que comprovem estar em dia com o Serviço Militar (candidato do sexo masculino e maior de 18 anos) e com as obrigações eleitorais, para os maiores de idade.

Também deve ser entregue uma foto 3×4 e certificado de conclusão do ensino fundamental, ensino médio, ou comprovante de matrícula (caso esteja cursando o ensino médio), de acordo com a escolaridade mínima exigida em cada seleção.

Vagas – Ao todo, foram ofertadas 865 vagas em quatro opções de cursos.

São 340 vagas para os cursos de Espanhol Básico e Inglês Básico, nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, para candidatos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.

As outras 525 vagas são para os cursos de Operador de Computador e Vendedor, em Aquidauana, Brasilândia, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã e Três Lagoas. O requisito é ter o ensino fundamental completo.

No próximo dia 24, os candidatos matriculados deverão participar obrigatoriamente de um encontro de sensibilização, no polo presencial, para garantir sua vaga no curso.

A previsão é que as aulas tenham início neste mês.

Em caso de dúvidas, o contato com o Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) do IFMS pode ser feito pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3378-9640.

