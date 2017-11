Mato Grosso do Sul terá voo direto para Assunção no Paraguai e outros nove países a partir de dezembro

A partir de 18 de dezembro deste ano, Mato Grosso do Sul ficará conectado com outros nove países do mundo através de voos regulares, partindo do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A parceria foi formalizada nesta segunda-feira (13.11), entre o Governo do Estado e executivos da Amaszonas del Paraguay S.A. Líneas Aéreas. Para o governador Reinaldo Azambuja essa nova parceria é fruto do trabalho de fortalecimento do Estado.

Segundo o vice-presidente executivo da Amaszonas Luís Vera o acesso do sul-mato-grossense ao Paraguai e aos demais países da América do Sul e do mundo terá melhor custo benefício, com tempo estimado de conexão de voos saindo da capital de Mato Grosso do Sul, de quatro horas.

Inicialmente, os voos Campo Grande/Assunção serão realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Os voos da cidade brasileira para a paraguaia partem às 12h40 e chegam às 13h45.

No trecho contrário, Paraguai/Brasil, as saídas serão às 11h05 com chegadas às 12h10. Nos três primeiros meses, as passagens serão vendidas a preço promocional de US$ 300 (já é possível encontrar bilhetes à venda no site da companhia). O avião tem capacidade para 50 passageiros.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)