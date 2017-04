Mato Grosso do Sul tem mais de mil veículos para locação

Conforme pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), 137 empresas do setor de locação de veículos operam atualmente no Mato Grosso do Sul. Juntas, essas locadoras possuem 1.295 veículos emplacados no estado, equivalentes a 6,38% da frota disponível para o aluguel em toda a região Centro-Oeste.

Pela primeira vez, a ABLA utilizou dados estatísticos de frota fornecidos diretamente pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados). Trata-se de uma empresa autorizada pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e que é também a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo.

Das 137 locadoras ativas no Mato Grosso do Sul (17,10% do total de locadoras da região Centro-Oeste), 84 alugam veículos sem motorista, enquanto 53 atuam prestando o serviço de aluguel incluindo o motorista. Das 137 empresas sul-mato-grossense, 64 são de pequeno porte, com até nove veículos na frota. As locadoras de médio e grande porte no estado somam 73 empresas.

Marco Antônio Lemes, diretor da ABLA no Mato Grosso do Sul, diz que em termos nacionais o setor de locação de veículos já é responsável por comprar quase 11% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos por ano no Brasil. “As empresas de locação são as maiores clientes das montadoras que trabalham no país”, diz Lemes.

Do total de 1.295 veículos reunidos nas locadoras sul-mato-grossenses, a maior parte está nas empresas que fazem o aluguel sem motorista. Essas empresas têm 1.168 veículos, enquanto as locadoras que atuam prestando o serviço com motorista reúnem uma frota de 127 veículos no Mato Grosso do Sul.

Brasil – O faturamento nacional com a locação de automóveis e comerciais leves atingiu R$ 12,1 bilhões no ano passado. Conforme a pesquisa há 11.199 empresas de locação de veículos ativas junto à Receita Federal, com frota de pelo menos um veículo registrado em sua propriedade nos órgãos competentes de Trânsito.

Das 11.199 empresas de locação ativas, 3.150 (28,1%) são locadoras com frota superior a nove veículos, enquanto 8.049 locadoras (71,9%) possuem frota entre um e até nove veículos.

A terceirização de frotas (45%), que é o aluguel de frotas inteiras para empresas e órgãos públicos e também para empresas da iniciativa privada, teve a maior participação no faturamento de R$ 12,1 bilhões do setor. O aluguel para turismo de lazer (25%) e a locação de veículos para profissionais em viagens de negócios (17%) completaram os nichos mais importantes para o para a locação em 2016.

No Brasil, a frota total das locadoras soma 660.277 unidades (incluídos também ônibus, micro-ônibus, caminhões e motos). Fiat e Chrysler (24,23%), Volkswagen (19,23%), General Motors (15,03%), Renault (13,5%) e Ford (11,13%) são as montadoras que possuem maior participação nessa frota.

Os modelos econômicos (carros populares, “de entrada”) representam 44,99% dos carros das locadoras, seguidos pelos modelos compactos (22,62%) e veículos executivos (6,37%). Os utilitários e vans já representam quase 20% do total (19,63%) da frota das empresas de locação.

Conforme a pesquisa da ABLA, os emplacamentos de veículos Zero km feitos pelas locadoras em 2016 chegaram 230.285 novas unidades, entre automóveis, comerciais leves, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e caminhões. Exclusivamente entre automóveis e comerciais leves, foram 217.848 unidades emplacadas pelas locadorasno ano passado.

Em 2016, a Fiat e a Chrysler foram responsáveis por 19,96% dos veículos Zero km vendidos para locadoras. Em segundo lugar nas vendas do ano para locadoras ficou aGM (16,8%), seguida pela Renault (16,13%), Ford (13,31%), Hyundai (11,89%) e Volkswagen (9,57%).

