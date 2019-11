Mato Grosso do Sul supera meta em 107,47% da vacinação contra o sarampo

Mato Grosso do Sul ultrapassou meta em 107,47% das vacinas destinadas às crianças menores de 1 ano durante a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo. Dos 79 municípios, 61 ultrapassaram a meta de 95% de cobertura vacinal. Com esse índice, o Estado ficou em 3.º lugar, comparativamente a outros Estados da Federação, sendo ultrapassado apenas por Alagoas (108,26%) e Minas Gerais (107,59%).

No Estado foram aplicadas 100.606 doses da vacina contra sarampo em crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Foram registradas 8.982 doses zero, 35.888 da primeira dose, 43.137 da segunda dose e 12.599 de terceira dose ou mais.

Os municípios de Mato Grosso do Sul vão receber bônus do Ministério da Saúde no valor total de R$ 2,6 milhões.

A primeira etapa da vacinação nacional contra o sarampo ocorreu entre dias 7 e 25 de outubro tendo como público-alvo crianças menores de cinco anos. A segunda etapa acontece entre 18 a 30 de novembro, tendo com o público alvo pessoas entre 20 e 29 anos.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Marcelo Camargo, Agência Brasil