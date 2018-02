Mato Grosso do Sul será contemplado com mais 823 moradias no campo

Após a publicação das propostas selecionadas, as contratações deverão ocorrer em até 30 dias - Foto: Edemir Rodrigues

Após assinar contrato para a construção de 1.238 moradias em Mato Grosso do Sul, o Ministério das Cidades divulgou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 28, propostas habilitadas para contratação de novos empreendimentos na Capital municípios do interior.

No total serão 1.682 unidades. 859 construídas com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda familiar de até R$ 1,8 mil e 823 Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR para quem possui renda de até R$ 17 mil, conforme explicou a diretora presidente da Agência Estadual de Habitação Maria do Carmo Avezani.

O PNHR comtempla os municípios de Amambai com 30 unidades, Aquidauana com 162, Caarapó com 20, Campo Grande com 117, Corguinho com 73, Coronel Sapucaia com 16, Miranda com 50, Nioaque com 90, Paranhos com 62, Ribas do Rio Pardo com 52, Rio Brilhante com 10, Santa Rita do Pardo com 43, Sidrolândia com 51 e Tacuru com 47 unidades.

Em Mato Grosso do Sul, os municípios habilitados pelo FDS foram Água Clara com 144 unidades, Campo Grande 352, Chapadão do Sul com 22, Costa Rica com 200 e Ivinhema com 141 unidades.

Após a publicação das propostas selecionadas, as contratações deverão ocorrer em até 30 dias.