Mato Grosso do Sul sediará WildFire 2019 – evento mundial de combate a incêndios florestais

Mato Grosso do Sul, sediará no ano que vem, a Conferência Internacional de Combate a Incêndios Florestais – WildFire 2019, o maior evento mundial do gênero, visa a preservação e uso sustentável do meio ambiente mundial.

Nesta sexta-feira, dia 09, o governador Reinaldo Azambuja recebeu os membros do Comitê Internacional que organiza a Feira e assinou um Termo de Cooperação Técnica que encaminha os preparativos para a realização na Capital.

WildFire 2019 está sob responsabilidade da Semagro, através da Fundação de Turismo e do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul); a Superintendência Estadual do Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), e a Prefeitura de Campo Grande.

Os participantes partilharão conhecimentos e experiências sobre a metodologia de gestão de incêndios e debaterão estratégias para o reforço da cooperação internacional.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)