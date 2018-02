Mato Grosso do Sul sediará seminário sobre Agroecologia e Produção Orgânica no Centro Oeste

O objetivo, segundo explicou Rogério Neuwald, é unir esforços e integrar essas ações para que elas sejam potencializadas

A realização do Seminário Regional de Agroecologia e Produção Orgânica, etapa Centro Oeste, foi confirmada na manhã desta terça-feira (6) pelo Secretario de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, para o mês de maio em Campo Grande.

Após a apresentação do projeto, feita pelo secretário executivo da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo), Rogério Neuwald, da Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGov), o Secretário Jaime confirmou a disposição do Governo Estado em ser parceiro e realizar o evento em Campo Grande, através da Semagro, contando ainda com a parceria de outras instituições que tem ligação com o tema.





Na reunião onde também estiveram presentes Daniel Mamédio (DFDA/MS), Marco Antônio de Oliveira Georges (DFDA/MS/SEAD) e o Superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta – acompanhado de alguns membros de sua equipe: Marina Dobashi, Aryane Monaly e Altair Luiz – ficaram estabelecidas as diretrizes para organização do evento que deve reunir instituições nacionais e locais dos quatro estados do Centro Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) para falar sobre as políticas públicas do Governo Federal, como o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo) e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo), além das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado.

O objetivo, segundo explicou Rogério Neuwald, é unir esforços e integrar essas ações para que elas sejam potencializadas. “Com o seminário será possível realizar um intercâmbio entre os estados sobre ações, programas e políticas públicas de agroecologia e produção orgânica”, explica Neuwald.

Entre as prioridades do seminário também estão apresentar os ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)’ e suas relações com a agroecologia e produção orgânica; promover um intercâmbio entre os estados sobre ações, programas e políticas públicas de agroecologia e produção orgânica; colher experiências em agroecologia e produção orgânica no âmbito regional, além de fomentar compromissos entre estados e sociedade civil até 2020, para promoção da agroecologia e da produção orgânica.

Para o Secretário Jaime Verruck, a crescente preocupação com a produção de forma sustentável, o bem estar das pessoas e a preservação do meio ambiente, dimensionam a importância da realização dos Seminários Regionais que colocam os Estados em sintonia com os projetos mais atuais e relevantes em desenvolvimento.

O local do evento, datas e horários devem ser confirmados nos próximos dias. Na tarde desta terça feira, Rogerio Neuwald participa ainda de uma reunião com instituições publicas com interesse no evento e a equipe técnica da Semagro para ajuste de detalhes da programação e visita a Embrapa Gado de corte, para conhecer as instalações do Centro de excelência do Senar (que estão em fase final de execução e deve ser inaugurado em março) e deve sediar o evento.