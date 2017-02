Mato Grosso do Sul pretende ser o líder do consórcio de estados na importação de gás da Bolívia

O diretor-presidente da MSGás – empresa distribuidora de gás natural no Estado, Rudel Trindade, acredita que após as reuniões que devem acontecer no mês de março, Mato Grosso do Sul, juntamente com mais três estados do Codesul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, poderão importar diretamente o gás da Bolívia. Com essa decisão, a arrecadação de ICMS do Estado vai poder equilibrar as perdas ocasionadas pela queda da diminuição da importação do gás boliviano por meio da Petrobras.

Rudel explicou como funciona esse recolhimento do imposto, sendo que a Petrobras importa em média 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Ao realizar essa importação é emitida uma fatura de entrada e o ICMS é recolhido aqui em Mato Grosso do Sul, pela cidade de Corumbá. Esse volume de recolhimento é vital para a economia do Estado. Com a redução da importação poderá haver uma perda em torno de R$ 600 milhões que deixarão de entrar no cofre estadual.

O diretor-presidente da MSGás explicou que a tendência é a Petrobras diminuir esse volume de importação e cada empresa que necessitar fará sua compra diretamente. Por esse motivo, o governador Reinaldo Azambuja tem solicitado que os Estados do Codesul façam essa importação diretamente. A ideia, segundo explicou Rudel, é Mato Grosso do Sul não ser o importador do gás para quem necessitar, mas “pelo fato de haver uma afinidade com autoridades daquele país, ser o líder do consórcio de comercialização junto ao governo boliviano”.

Termelétrica

Rudel Trindade explicou que paralelamente a essa negociação da importação do gás da Bolívia, o governo estadual discute a implantação de uma Termelétrica em Corumbá, com um gasoduto próprio, sem utilizar o ramal do Gas Bol. “Essa termelétrica terá um ramal de 30 quilômetros, ligando a Bolívia até Corumbá/Ladário. Com a implantação dessa termelétrica haveria o consumo de 1, 3 milhão de metros cúbicos diariamente. Com isso, estamos tentando buscar meios de aumentar essa importação, pois quanto mais volume de importação do gás proveniente da Bolívia, mais o Estado ganha com o recolhimento do ICMS”, definiu e adiantou que a estratégia é buscar mecanismo de ampliar o consumo de gás, entrando pelo Gas Bol e assim recolher mais ICMS ao Estado.

A reunião para discutir a implantação dessa negociação de importação de gás, liderada por Mato Grosso do Sul, que em princípio envolve mais três estados brasileiros, podendo ser ampliado para outros estados e também mais empresas como a Comgás, companhia de gás de São Pulo, vai acontecer no decorrer do mês de março, na Bolívia.

MSGás quer ampliar consumo de gás natural e oferece bonificações a consumidores

De acordo com presidente da MSGás, o estado tem praticamente dois tipos de consumo de gás. O primeiro deles é o volume chamado de térmico para abastecer as duas termelétricas do Estado, que tem um volume de 2 milhões de metros cúbicos ao dia. No outro segmento existem basicamente três setores, o grande consumidor, o comércio normal e o residencial, o GNV tem uma parcela pequena relativo ao gás como combustível de automóveis. “Em janeiro de 2015 eram distribuídos em Campo Grande na faixa 230 mil metros cúbicos por dia. No mês passado foi fechado em 460 mil metros cúbicos, ou seja, duplicou a distribuição. “Nossa projeção é que devemos fechar o ano de 2017, com os novos contratos que estão previstos, vamos chegar entre 600 a 700 mil metros cúbicos por dia. Isso significa que em três anos triplicamos a distribuição de gás no Estado. Assim, o Estado vai consumir quase 3 milhões de metros cúbicos de gás diariamente. O detalhe é que estamos andando na contramão, porque todos os estados estão reduzindo o seu consumo e Mato Grosso do Sul ampliando” salienta Rudel.

A intenção é ampliar a rede distribuição de gás natural. Segundo explicou o executivo da MSGás, hoje o custo do quilômetro para implantação de uma rede na área urbana é de R$ 500 mil a R$ 770 mil, na área rural esse valor chega da R$ 2 milhões. “É caro por não poder admitir qualquer erro na concepção do gasoduto interno ou na área rural. Mas nós fazemos o planejamento, como por exemplo, em Campo Grande fizemos recentemente a rede na Marques de Herval, temos projetado a Spipe Calarge, Marques De Lavradio, a Vicente Zeola e várias extensões, onde pegamos algumas avenidas e estendemos a malha de distribuição. Tudo efeito em cima de orçamento”, explica.

O grande desafio da MSGás está no trabalho que vem sendo feito na divulgação do gás natural, pelo fato ainda de haver um certo desconhecimento do produto. “Nós já encontramos pessoas que moram em um edifício e não sabem que tem gás natural no local. Ao saber ele pode utilizar, gostar e talvez seja um comerciante e decida colocar também sem eu estabelecimento. Estamos iniciando essa cultura do marketing e precisamos trabalhar com afinco para divulgar a MSGás e os benefícios do gás natural”, declara.

Entre alguns dos benefícios do gás natural, Rudel explica que ele é um produto, por exemplo, que não acaba, evitando que a pessoa fica na mão em uma hora imprópria. Outra situação é em relação à chama, que além de ser mais forte ela não tem fuligem, como acontece com o GLP.

O diretor-presidente da MSGás explica que a empresa tem planos voltados para incentivar o consumo do gás do natural em residências e também no comércio.

Residência – “Existe o PIC – Plano de Incentivo ao Consumo – onde a MSGás oferece um ano de consumo grátis para usar o gás natural”.

Comércio – “Se for um estabelecimento comercial, restaurante, lanchonete, por exemplo, esse bônus será de três meses de consumo grátis. Em relação aos investimentos feitos para fazer adaptação, também existe uma bonificação”.

Rudel esclarece que as pessoas interessadas em saber se há possibilidade de utilizar o gás natural em seu comércio ou na sua residência, basta ligar para a MSGás no telefone 3314-2400 e solicitar um representante do departamento comercial para verificar essa viabilidade

