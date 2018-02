Mato Grosso do Sul poderá ter o Dia Estadual do Ostomizado

Ostomizados são as pessoas que usam bolsas coletoras para fezes ou urina que ficam aderidas na pele e têm a função de coleta e depósito - Ilustração

Proposta apresentada na sessão plenária desta terça-feira (20/2), pelo deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), propõe a inclusão no Calendário de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Ostomizado, a ser comemorado anualmente em 16 de novembro.

Ostomizados são as pessoas que usam bolsas coletoras para fezes ou urina que ficam aderidas na pele e têm a função de coleta e depósito. De acordo com o parlamentar, as associações ou núcleos no Estado não são suficientes para divulgar, prestar assistência e motivar os ostomizados para uma vida útil.

“O projeto é um instrumento valioso para promover a dignidade da pessoa com essa deficiência. Mundialmente podemos observar que os direitos do ostomizado são melhores compreendidos e atendidos quando há discussão e elaboração de dispositivos legais que auxiliam nas burocracias administrativas e empecilhos legais que travam o bem-estar e o bom atendimento”, explicou o parlamentar.