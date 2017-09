Mato Grosso do Sul pode se tornar um produtor de petróleo e gás natural

Um estudo feito pela ANP revelou que 11 áreas no Mato Grosso do Sul, mais especificamente na Bacia do Paraná, podem ter potencial para a exploração de gás natural e petróleo. A área abrange 17 municípios: Água Clara, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Campo Grande, Deodápolis, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Taquarussu e Três Lagoas.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que essa é mais uma possibilidade de ganhos para o nosso Estado e para os sul-mato-grossenses.

Segundo o estudo da ANP, a Bacia do Paraná é classificada como Nova Fronteira, pois possui áreas geologicamente pouco conhecidas e barreiras tecnológicas ou do conhecimento a serem vencidas.

A licitação para empresas interessadas será aberta nesta quarta-feira (27). As empresas interessadas na exploração serão responsáveis pelo custeio e pelo estudo que vai identificar se de fato, existe algo para ser explorado no estado.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

