Mato Grosso do Sul passa a comemorar Dia Estadual da Educação Superior

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou ontem (21) a Lei 5.040, que institui o Dia Estadual da Educação Superior, de autoria do deputado estadual Junior Mochi (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A norma foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta terça-feira.

Anualmente, em 21 de agosto, será celebrado o Dia Estadual da Educação Superior. A data marca a fundação e instalação do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior do Estado (Crie/MS). De acordo com Mochi, a lei tem como escopo prestar justa homenagem a Educação Superior pela contribuição para o desenvolvimento da nação, valorizar acadêmicos e profissionais e, especialmente, refletir sobre as formas de unir acesso e qualidade.

“A busca por inclusão social e maiores oportunidades de ingresso aos níveis mais avançados de educação impacta nas políticas públicas. É nesse cenário de reflexão que devemos debater as tensões e os desafios da produção do conhecimento nas universidades. A educação é a força motriz e a base de qualquer desenvolvimento, seja cultural, tecnológico ou social”, afirmou o presidente da Casa de Leis.

