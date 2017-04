Mato Grosso do Sul fica em 3º no ranking nacional de geração de empregos

Enquanto a maioria dos Estados luta para sair da crise e manter suas contas em dia, Mato Grosso do Sul se destaca e fica em terceiro lugar no país no ranking de geração positiva de empregos.

Os dados são da Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho de Março/2017 divulgada na pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

De acordo com o documento foram criados 1.245 novos empregos com carteira assinada no mês passado no Estado – o melhor desempenho para o período desde 2013. O secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Ricardo Senna explicou que o resultado é fruto das políticas de desenvolvimento adotadas pelo governador Reinaldo Azambuja .

Os setores da indústria e construção civil foram os que mais impulsionaram a geração de empregos no Estado em março de 2017.

No mês passado, as indústrias abriram 744 novos postos de trabalho formais e Construção Civil criou 465 novas vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul recuperou os empregos formais perdidos na crise e passou a gerar um saldo acumulado de 1.063 empregos no período.

O município de Três Lagoas segue como o maior polo gerador de oportunidades em Mato Grosso do Sul, acumulando 727 vagas de janeiro a março de 2017. Em seguida aparecem seguido de Sonora (608); Caarapó (486); Campo Grande (398) e São Gabriel do Oeste (352), no mesmo período.

Katiuscia Fernandes – Subcom

