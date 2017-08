Mato Grosso do Sul é sede do I Curso de Rastreamento Policial do Brasil

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), iniciou o I Curso de Especialização em Rastreamento Policial. O objetivo é especializar policiais militares para que realizem as buscas de pessoas em diversos ambientes rurais, sendo o principal foco ao enfrentamento de criminosos em locais de difícil acesso, como por exemplo, as ações do “Novo Cangaço”. A abertura foi nesta sexta-feira, mas as atividades começam nesta segunda-feira (7.8).

É a primeira vez que a polícia brasileira realiza um curso dessa natureza, muito embora diversas unidades já desenvolvam tal técnica. De Mato Grosso do Sul estão participando dez policiais militares, além de militares dos BOPEs da Polícia Militar do Amapá, da Bahia e do Mato Grosso. E ainda com instrutores da Policia Militar de Pernambuco, de Mato Grosso e de Santa Catarina.

Em relação a esta iniciativa o comandante do BOPE, tenente-coronel Wagner Ferreira da Silva, disse que o principal objetivo é sistematizar um conhecimento, que atualmente vem sendo transmitido de maneira empírica e pessoal. “Queremos mudar essa realidade, por isso trouxemos os mais experientes profissionais desta área em todo o Brasil, para treinar os nossos policiais”, enfatizou o comandante.

Um dos destaques do curso é a participação do Batalhão Especializado de Policia do Interior (BEPI), da Polícia Militar de Pernambuco, que é conhecido pelo nome de CIOSAC. Segundo o comandante do BOPE, eles possuem uma grande experiência no enfrentamento ao “Novo Cangaço”, sobretudo na caatinga pernambucana. O I Curso de Especialização em Rastreamento Policial possui uma carga horária de 60 horas/aula de disciplinas teóricas e práticas, que foram divididas em oito disciplinas e encerra no próximo dia 11.

Reportagem Regiane Ribeiro da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com informações da Assessoria de Comunicação do BOPE

Foto: Divulgação

