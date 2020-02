Mato Grosso do Sul é o 2° maior exportador de produtos florestais do Brasil

O produto florestal com maior destaque nas exportações é a celulose - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 2019, os produtos florestais ficaram em primeiro lugar no ranking de exportações do agronegócio de Mato Grosso do Sul, projetando o estado como 2° maior exportador do segmento em todo o Brasil. Este é o tema do Mercado Agropecuário desta segunda-feira (10).

Os dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) mostram que a cadeia produtiva foi responsável por 40,6% da comercialização do setor no estado – mais de 4,2 milhões de toneladas, resultando em US$ 2 bilhões em receita.



A analista técnica do Sistema Famasul, Bruna Dias, destaca a importância da atividade para a economia estadual. “O produto florestal com maior destaque nas exportações é a celulose, que representou 97,7% do volume exportado em 2019”, afirma.



Ainda de acordo com o Mapa, Mato Grosso do Sul é responsável por 15,7% de participação na comercialização do setor no Brasil. “O estado é o segundo maior exportador de produtos florestais no ranking nacional, ficando atrás somente do Paraná”, explica Bruna.



Crescimento



Em 2019, o valor comercializado foi 3,6% superior ao acumulado de 2018, que resultou em uma produção de 4 milhões de toneladas e US$ 1,9 bilhões.



Também no último ano, a China foi o destino de 58,8% das exportações de produtos florestais de Mato Grosso do Sul e, em seguida, os Estados Unidos, com 10,14%. O Brasil teve um lucro de US$ 12 bilhões em receita com as mercadorias da cadeia produtiva.