Mato Grosso do Sul é líder no ranking de empregos do país

Balanço do Ministério do Trabalho aponta Mato Grosso do Sul como primeiro colocado no ranking de postos de criados nos últimos 12 meses, entre abril de 2016 e março deste ano.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Estado foi o único em todo país a registrar saldo positivo no período de um ano.

O resultado, que segundo o governador é motivo de comemoração.

Pelo balanço mensal, no mês de março, comparado ao mesmo mês de 2016, o crescimento de vagas de emprego foi de mais de 560%.

Em relação ao trimestre, janeiro a março, o Estado ficou em terceiro no ranking da geração de emprego, atrás apenas do Rio Grande do Sul e de Goiás.

