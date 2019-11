Mato Grosso do Sul e Estados Unidos estreitam relações

No encontro, Kevan destacou um conjunto de “oportunidades de parceria mútua entre Estados Unidos e Mato Grosso do Sul” - Foto: Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta quarta-feira (6) a visita do cônsul para assuntos políticos e econômicos dos Estados Unidos em São Paulo, Kevan Higgins. Relações comerciais, sociais e de segurança foram tratadas na reunião, que também contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

No encontro, Kevan destacou um conjunto de “oportunidades de parceria mútua entre Estados Unidos e Mato Grosso do Sul”, especialmente na área econômica. Segundo ele, a política externa norte-americana com o Brasil tem neste eixo uma de suas prioridades.

Já o Governo apresentou as potencialidades sul-mato-grossenses ao cônsul. “Temos a presença do capital americano muito forte aqui e destacamos nosso ambiente favorável e solicitamos que as empresas americanas continuem olhando Mato Grosso do Sul como opção efetiva de investimentos”, afirmou Jaime Verruck.

Esta é a primeira vez que o cônsul para assuntos políticos e econômicos dos Estados Unidos em São Paulo visita Mato Grosso do Sul. Agora, a expectativa é de que o cônsul-geral Adam Shubque venha ao Estado nos próximos meses.

Além dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o Paraná faz parte da jurisdição do consulado.