Frente fria deve chegar pelo Sul do País e ajuda a formar nuvens carregadas no Centro-Oeste entre segunda e terça-feira (2 e 3.10) podendo chover a qualquer momento em Mato Grosso do Sul.

A chuva deve diminuir a partir de quarta-feira (4.10) e as temperaturas devem começar a subir chegando a máxima de 36° C na sexta-feira (6.10)

Ouça detalhes com a especialista em Meteorogia do Cemtec/Agraer, Franciane Rodrigues.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Ivanildo Gonçalves

