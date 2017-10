Mato Grosso do Sul apresenta destinos turísticos na Casa Itinerante Brasil Central

Campo Grande (MS) – Até o próximo dia 15 de outubro, o Governo do Estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul apoia e participa da Casa Itinerante Brasil Central, um projeto desenvolvido em parceria com o Sebrae-MS. A ação visa promover os destinos do Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) junto ao público final de importantes mercados emissores.

Quem visita a Casa Itinerante Brasil Central, que está sendo realizada no shopping Eldorado, em São Paulo, encontra a reprodução da fauna e flora da região, além de artesanatos e produtos locais da produção associada que estão sendo comercializadas no local. O visitante também recebe informações turísticas, assiste a apresentações artísticas no palco montado e pode conhecer um pouco da gastronomia regional, em uma cozinha show onde os chefes de cozinha de cada Estado participante mostra os seus pratos.

Mato Grosso do Sul vai oferecer ainda uma atividade em realidade virtual, onde o visitante poderá usar óculos 3D para ter uma experiência em 360º como se estivesse no destino. Na gastronomia, o chef Marcílio Galeano vai preparar o tradicional macarrão de comitiva e a atração cultural fica por conta de Lenilde Ramos e Guarany.

As ações voltadas para o público final são importantes na promoção do turismo, pois além de apresentar o Estado como opção de destino de viagem e gerar demanda direta, também movimentam a cadeia profissional através de geração de demanda para agências e operadoras de turismo.

