Maternidade está interditada após morte de duas pacientes

A maternidade do Hospital Municipal Cidade Tiradentes está interditada desde a última sexta-feira (17), após a morte de duas pacientes que deram à luz no local, na zona leste da capital paulista. A unidade está recebendo somente partos de emergência, as demais grávidas que buscam atendimento estão sendo encaminhadas para os hospitais de Guaianazes, São Mateus e Santa Marcelina de Itaquera.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que as duas gestantes deram entrada nos dias 6 e 7 de março e que os partos ocorreram sem intercorrências, com boa recuperação das pacientes e dos bebês. As mães e as crianças receberam alta. No entanto, as mulheres começaram a passar mal e, cerca de uma semana depois, retornaram ao hospital.

“Os casos se apresentaram de maneira atípica, com sintomas diferentes dos casos comuns e, apesar do esforço da equipe médica, os dois casos evoluíram para óbito”, disse, em nota a secretaria. “Diante desta situação, a diretoria do hospital, a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal da Saúde decidiram restringir o acesso à maternidade temporariamente para a realização dos protocolos de investigação”.

Segundo a secretaria, ainda não se sabe se as infecções foram contraídas dentro ou fora da unidade, porém a medida preventiva foi tomada para evitar novos casos. O órgão informou que há um ano e meio não há ocorrência de óbito materno no hospital. Em 2016, o Hospital Municipal Cidade Tiradentes fez 3.791 partos.

