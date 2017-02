Material suspeito em galpão dos Correios em Guarulhos é detonado pela PM

Por suspeita de conter material explosivo, um pacote encontrado no galpão dos Correios, no Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos/Cumbica precisou ser detonado hoje (15) por policiais do Grupamento de Atuações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar.

O pacote foi encontrado por volta das 5h30 e continha um telefone celular que estava conectado a um dispositivo eletrônico e a uma garrafa plástica pequena, com um líquido que ainda não foi identificado. Os policiais destruiram o dispositivo e encaminharam o líquido que estava dentro da garrafa plástica para análise. Não havia, segundo a Polícia Militar, vestígios de pólvora. Não houve feridos e ninguém foi preso na ação.

Segundo a assessoria de imprensa do aeroporto, houve suspeita sobre o pacote porque foi identificado cheiro de pólvora. A assessoria informou que os terminais de passageiros não foram afetados e que o aeroporto funcionou normalmente.

A Polícia Federal, no aeroporto, informou que foi chamada para agir e acionou o GATE, grupo especializado nesse tipo de procedimento.

Os Correios informam que o caso está sob investigação dos órgãos de segurança pública competentes, no caso o GATE e a Polícia Federal. A assessoria acrescentou que não houve danos à integridade física dos empregados e que a carga aérea foi escoada normalmente. “Eventuais prejuízos estão sendo apurados. A unidade permanece interditada pelas autoridades competentes”, diz a nota.

