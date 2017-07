Material reaproveitável será utilizado na Oficina de Ecobags em Bonito

Campo Grande (MS) – Será realizada em Bonito (MS), como parte da programação do Festival de Inverno de Bonito, a Oficina de Criação de Ecobags, ministrada pela artesã Isabel Doering Muxfeld. O curso será realizado de 24 a 26 de julho na Casa do Artesão, e de 27 a 30 na Tenda do Artesanato, onde a produção das Ecobags continua simultaneamente com a exposição e venda deste material. As inscrições podem ser feitas na Prefeitura de Bonito pelo telefone (067) 3255-1351 ramal 235. Serão apenas 20 vagas para pessoas a partir de 16 anos e terá emissão de certificado.

As Ecobags são confeccionadas com materiais reaproveitados, com costura manual e crochê, e é na verdade uma sacola retornável. A ministrante da Oficina ressalta o papel sustentável das Ecobags, “um produto que iria para o lixo não vai mais. É prático, as pessoas aproveitam, sendo muito usado”. São reaproveitáveis embalagens de cebola, batata, etc. Todo o material será disponibilizado aos participantes.

A carga total do curso é de 40 horas. As aulas de 24 a 26/07 acontecem das 13h às 17h e das 18h às 22h com uma hora de intervalo. E de 27 a 29 das 13h às 17h. No dia 30, das 9h às 13h.

No curso, os participantes, além de aprenderem a confeccionar as Ecobags, também terão noções básicas de formação de preço, bem como sobre as tags dos produtos.

Ministrante

Isabel Doering Muxfeld é formada em Artes Práticas – 1º grau pela Universidade de Passo Fundo/RS. Em Economia Doméstica com licenciatura também pela mesma universidade e pós-graduada em Artesanato Empreendedor: Design, Gestão e Cultura Regional pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Participou do “Congresso Rede Unida”, produzidas pelas cooperadas das Cooperativas Cata/MS e Cooperativa Novo Horizonte da Usina de Triagem de Resíduos (UTR) em Campo Grande, ministrando oficinas, bem como coordenou a Oficina de faixa pantaneira (Sapicuá Pantaneiro), no Instituto Acaia Pantanal – Escola Jatobazinho – Município de Corumbá/MS e ainda coordenou a Oficina “Pantanal Iluminado” utilizando materiais reaproveitáveis, com tema da cultura do município em Rio Negro/MS.

