Massa de ar seco e quente atua em MS e quarta-feira terá máxima de 34°C

A quarta-feira (24.6) em Mato Grosso do Sul será de tempo seco e calor. Não ha possibilidade de chuva, e a climatologia indica que o dia será de tempo claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente em pontos isolados da região sul do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperatura mínima de 15°C e máxima de 34°C, com tendência a estável. Já a umidade relativa do ar pode atingir valores entre 60% e 30%, pedindo atenção das pessoas com a saúde. A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, e redobrar atenção com idosos e crianças.

Em Campo Grande, o clima continua seco com rajadas de vento moderadas. Acompanhe no mapa, elaborado pelo Centro de Monitoramento do tempo e do Clima (Cemtec), como fica o tempo em outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Estimativa de frio e chuva

Conforme o Cemtec, entre os dias 25 a 30 de junho, às instabilidades devem retornar ao Estado, trazendo alta probabilidade de chuva em todas as regiões, com maior acumulado estimado para a região centro-sul que pode ter até 70 milímetros de acumulado para o período. Nessas condições, f az- se necessário atenção às possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes, raios e queda de granizo.

Atuação de ar frio também é esperada para o período de 26 a 28 de junho provocando queda de temperatura. “Essa condição descrita caracteriza-se pela primeira frente fria do inverno/2020 no Estado. Ressalta-se que é necessário o acompanhamento de atualizações futuras para confirmação da tendência”, diz trecho do boletim.