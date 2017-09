Marun destaca o potencial de investimentos da China no pacote de concessões e desestatizações do governo brasileiro

Marun participa de comitiva com o presidente para reunião do Brics, na China / Divulgação

A convite do presidente Michel Temer, o Procurador Parlamentar, deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS), viajou na terça-feira (29) em missão oficial à China com ministros de Estado e parlamentares. A delegação brasileira participa da 9º cúpula do Brics, bloco econômico formado pelo Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, no sábado (3). No encontro internacional será apresentado o pacote de concessões e privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas de transmissão, que também inclui a venda de parte da Eletrobras.

Desembarcando em Pequim na manhã desta quinta-feira (31), Marun e a comitiva brasileira serão recebidos nesta sexta-feira (1º) pelo presidente chinês, Xi Jinping, pelo primeiro-ministro da China, Li Kequiang e pelo presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhang Dejiang, no Grande Palácio do Povo.

Vice-líder do PMDB na Câmara, Marun destacou o grande potencial de investimentos do país asiático no pacote de concessões e desestatizações do governo brasileiro. “Estamos com boas expectativas de que os chineses se interessem em participar desse pacote. Nosso país é um local seguro para futuros investimentos que vão gerar empregos e melhorar a renda dos brasileiros ”, disse o peemedebista.

Antes de desembarcar em Pequim, Marun e a comitiva brasileira fizeram escala em Portugal e foram recebidos na quarta-feira (30) pelo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa. Durante o encontro, Rebelo de Sousa confirmou a compra de cinco aviões cargueiros militares KC-390, feitos pela empresa brasileira de aeronáutica, Embraer.

Outra escala da delegação foi na base aérea de Astana, capital do Cazaquistão, no início desta madrugada(31). A empresa deste país, Eurasian Mining Group, que controla a Bahia Mineração (Bamin) tem interesse em investir bilhões na construção do terminal portuário de Ilhéus e na Ferrovia que liga o Oeste da Bahia ao Porto de Ilhéus.

No sábado (2), o deputado vai participar do Seminário Empresarial Brasil-China, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). No domingo, o peemedebista segue para Xiamen para a cúpula do Brics, que vai se estender até a próxima terça-feira (5).

Marun ressalta a importância do Brics no fomento do comércio exterior brasileiro, pois apresenta grandes oportunidades de avanço na conquista de novos investimentos para o Brasil. “Os países que participam dessa cúpula são os maiores em termos de dimensão territorial e número de população. Fazer parte desta aliança faz com que tenhamos um papel de extrema importância no mundo”, afirma o parlamentar.

