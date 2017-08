Marrocos apresenta oficialmente candidatura para sediar Copa do Mundo de 2026

O Marrocos apresentou oficialmente nesta sexta-feira (11) sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) em comunicado. A informação é da Agência EFE.

"A Federação apresentou sua candidatura às comissões competentes da Federação Internacional de Futebol [Fifa]", explicou a Federação marroquina no texto.

Hoje é o último dia para que as federações de Futebol apresentem suas candidaturas para organizar a Copa do Mundo de 2026. Até agora, os únicos que se candidataram foram as federações dos Estados Unidos, do México e Canadá, que oficializaram uma candidatura conjunta.

O Marrocos já tinha apresentado anteriormente quatro tentativas fracassadas (1994, 1998, 2006, 2010).

A sede da Copa do Mundo de 2026 será decidida durante o 68° Congresso da Fifa, que será realizado na Rússia em 13 de junho de 2018.

Se até lá não houver uma candidatura que cumpra os requisitos, o processo será aberto também à Ásia e à Europa e a decisão final sobre a sede será tomada no Congresso de 2020.

