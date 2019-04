Marquinhos Trad recebe Prêmio Prefeito Empreendedor e destaca trabalho em equipe

A Prefeitura de Campo Grande ganhou em 1º lugar o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, com o projeto “Campo Grande Produtiva Para Viver e Ser Feliz”, na categoria Inclusão Produtiva e Apoio ao Microempreendedor Individual (MEI). A premiação foi entregue na manhã desta quarta-feira (24) ao prefeito Marquinhos Trad, na sede do Sebrae da Capital.

O projeto destaca o trabalho feito pela gestão municipal para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos pequenos negócios no Município de Campo Grande.

O prefeito Marquinhos Trad agradeceu o reconhecimento e afirmou que o prêmio não é só seu, e sim de toda a equipe que está junto a ele, já que acredita que ninguém faz nada sozinho.

“Um dos temas que o Sebrae determinou aos municípios foi de inclusão produtiva e apoio a microempreendedores. E, a partir do momento que a gente vive num Estado de agricultura, onde se busca a empregabilidade, a gente se recorda de certos princípios como, por exemplo, tudo aquilo que você semear irá colher. Coisas boas frutos sadios, coisas ruins soluções amargas. E eu e a Adriane temos conduzido essa cidade com base na boa semente, porque a boa semente traz vários frutos e fizemos o trabalho da semeadura em equipe, com a Câmara Municipal, a minha equipe de secretariado e fica o meu agradecimento a todos aqueles que redigiram esse projeto com responsabilidade e eficiência, comprometidos com aqueles que querem o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou o prefeito.

O chefe do Executivo Municipal de Campo Grande ainda destacou a busca pela valorização dos microempreendedores, especialmente os rurais, que tem sido fundamental para a gestão, no fornecimento de alimentos do campo.

“Só em 2017 a administração de Campo Grande comprou 4 milhões de reais dos pequenos agricultores da nossa cidade que estavam desvalorizados, beneficiando a renda das famílias que não tinham competitividade com os grandes mercados da nossa cidade. Agora essas famílias têm o cuidado de uma administração que está olhando por eles”, ponderou Marquinhos.

Com o projeto, a Prefeitura conseguiu potencializar a participação de pequenos negócios na economia municipal, oferecendo mecanismos que facilitaram a criação e regularização de micro e pequenos negócios na Capital, dando suporte desde a abertura do negócio e o processo de capacitação para empreender, até a orientação quanto a aspectos técnicos, de gestão, legais, financeiros e de alavancagem.

Todos esses esforços por parte da administração municipal já permitiram a formalização de 200 microempresas individuais. Elas aproveitaram o serviço oferecido nas quatro salas do empreendedor instaladas em cada uma das Incubadoras Municipais.

Após sete anos, a Prefeitura de Campo Grande voltou a ser finalista da edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, desta vez, na categoria “Inclusão Produtiva e apoio ao Microempreendedor Individual (MEI)”.

Sobre o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Trata-se de um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Serão premiados gestores que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

O Prêmio é dividido em etapas estadual (concluída hoje) e a nacional (que acontece no mês de junho).