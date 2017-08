Marketing Jurídico e estratégia são temas de palestra no mês da advocacia

Dando prosseguimento à agenda de palestras e cursos pelo mês da Advocacia na ESA MS, acontece amanhã (16) a palestra Marketing Jurídico e estratégia na advocacia. O evento será no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, às 19h.

Quem ministrará a palestra é Rodrigo Bertozzi, consultor especialista em Estratégia de Mercado, Comunicação e Marketing Jurídico, além de autor dos livros "Marketing Jurídico - O Poder das Novas Mídias", "Advocacia: Gestão, Marketing & Outras Lendas", "Advocacia: As Leis do Relacionamento com os Clientes", entre outros.

