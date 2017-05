Mário Valério e Martim Flores recebem viaturas para polícias de Caarapó

O prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), o vice Martim Flores (DEM) e um grupo de vereadores participaram do evento de entrega de viaturas para as polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar em evento realizado na manhã do último sábado (20). A solenidade foi realizada no parque de exposições de Dourados e teve a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), do secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, prefeitos da região da Grande Dourados, deputados estaduais Zé Teixeira (DEM) e João Grandão (PT), deputado federal Geraldo Resende (PSDB) e outras autoridades políticas com mandato estadual e federal. O presidente da Câmara de Vereadores de Caarapó, André Nezzi (PDT), e os vereadores Odirlei Pipoca (DEM), Luiz Macarrão (DEM), Professor Pontinha (PT), Gilsinho (PSDB), Manoelito Bagaceira (PDT) e Cido Santos (PSDB) também participaram do ato.

Mário Valério e Martim Flores receberam das autoridades três viaturas novas que beneficiarão as forças policiais e os bombeiros de Caarapó para melhorar a área de segurança pública local. “Sem dúvida, é uma importante ação que beneficia diretamente a nossa gente”, observou o dirigente caarapoense. O vice-prefeito Martim Flores, por sua vez, disse que a presença do Estado reforça a sensação de segurança. “As viaturas representam a melhoria das condições de trabalho das polícias e bombeiros que atuam no município”, destacou.

O governo do Estado informou que as entregas fazem parte do programa MS Mais Seguro, para investimentos em segurança pública que somam R$ 114 milhões para compras de viaturas, armamentos, equipamentos de radiocomunicação e reformas.

Além de Caarapó, foram beneficiadas com viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros as cidades de Dourados (18 carros), Douradina (1), Laguna Carapã (1), Itaporã (1), Fátima do Sul (4), Rio Brilhante (3) e Vicentina (1). Do total de carros, 14 vão para a Polícia Militar, 13 para a Polícia Civil e cinco para o Corpo de Bombeiros.

