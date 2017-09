A marinha da Coreia do Sul conduziu um exercício em águas próximas a costa leste do país, ao passo em que Seul continua a exibir suas capacidades nucleares na sequência do último teste nuclear dos norte-coreanos.

O ministro da Defesa de Seul disse hoje que navios de guerra participaram do exercício que tem como intuito retaliar as provocações de Pyongyang. Seul diz que mais exercícios navais devem acontecer de quarta-feira a sábado. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários