Marinha resgata dois corpos de naufrágio de barco pesqueiro em Angra dos Reis

O Comando do 1° Distrito Naval, da Marinha do Brasil, informou, por meio de nota, que resgatou dois corpos na tarde de hoje (13), a 120 quilômetros ao sul da baía da Ilha Grande, na área marítima onde está sendo realizada a operação de busca e salvamento dos cinco desaparecidos no naufrágio da embarcação de pesca Nossa Senhora do Carmo 1. Uma aeronave localizou visualmente os corpos, que foram recolhidos pelo navio patrulha Macaé, que está regressando para o Rio de Janeiro.

O barco pesqueiro Nossa Senhora do Carmo naufragou na noite da quarta-feira (8) passada nas proximidades de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, deixando cinco pessoas desaparecidas. Dos 23 tripulantes a bordo, 18 foram resgatados com vida pelo barco pesqueiro Costa Amendôla, que estava perto do local do naufrágio.

As buscas prosseguem de forma ininterrupta desde quinta-feira (9), quando a Marinha tomou conhecimento do incidente. O navio patrulha Macaé está realizando buscas no local, inclusive durante a madrugada, utilizando radares e busca visual. As aeronaves da Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB) participam das ações, além de embarcações que transitam na região .

O Salvamar Sueste, estrutura responsável por ações de busca e salvamento no mar, emitiu um aviso aos navegantes para que outras embarcações que se encontrem na região do naufrágio possam apoiar as buscas.