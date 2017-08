Marinha dos EUA vai suspender operações globais após colisão de destróier

A marinha dos EUA anunciou que irá suspender temporariamente suas operações e patrulhas globais e que iniciou uma ampla investigação após o destróier USS John S. McCain colidir com um navio mercante em área próxima a Cingapura no fim de semana, causando o desaparecimento de dez marinheiros. Esse é o segundo incidente do tipo registrado pela marinha americana em meses.

A decisão, que é considerada rara, sinaliza que a marinha dos EUA acredita ter de apurar se há problemas institucionais por trás das colisões e necessidade de que parte de seu pessoal faça novos treinamentos.

O almirante John Richardson, chefe das operações navais dos EUA, disse que a pausa operacional será feita na próxima semana e durará um ou dois dias, o que permitirá a comandantes de frotas que revejam "práticas fundamentais" da marinha que tenham o objetivo de evitar acidentes desta natureza.

Embora esteja sendo considerada a possibilidade de que a colisão tenha sido um ataque intencional ao destróier, o almirante disse ainda "não haver indicação de que seja esse o caso".

As buscas pelos marinheiros desaparecidos continuam e envolviam pelo menos sete navios da Malásia e Cingapura e aeronaves dos EUA na manhã desta terça-feira (pelo horário local). Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários