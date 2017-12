Marinha do Reino Unido escolta navio de guerra russo próximo a águas britânicas

Segundo a marinha do Reino Unido, houve um forte aumento no número de embarcações russas que navegam perto de águas britânicas - Foto: Sdelano U Nas / Sputnik

A Marinha Real do Reino Unido escoltou um navio de guerra russo através do Mar do Norte em área próxima a águas britânicas, informaram autoridades britânicas nesta terça-feira, em meio a crescentes tensões entre os dois países.

O HMS St. Albans, com 190 marinheiros a bordo, foi usado para escoltar a fragata russa Almirante Gorshkov através do que autoridades do Reino Unido classificaram como "áreas de interesse nacional" ontem, quando foi comemorado o feriado de Natal.

Além disso, um helicóptero da marinha britânica foi utilizado para tentar localizar outras embarcações russas na região.

Segundo a marinha do Reino Unido, houve um forte aumento no número de embarcações russas que navegam perto de águas britânicas. Na véspera de Natal, um navio da inteligência russa também foi escoltado por britânicos através do mar do Norte e do canal da Mancha.

O Secretário de Defesa do Reino Unido, Gavin William, disse hoje que seu país não tolerará agressões. "O Reino Unido jamais se deixará intimidar quando tiver de proteger a si mesmo, seus cidadãos e interesses nacionais", afirmou ele.

Os incidentes ocorreram depois de uma difícil visita a Moscou do Secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, pouco antes do Natal. Na ocasião, Johnson e seu colega russo de pasta equivalente, Sergey Lavrov, discordaram numa série de aspectos de políticas, num gesto que reflete o aumento das tensões entre Reino Unido e Rússia.

Recentemente, autoridades britânicas alertaram que navios russos poderiam cortar cabos submarinos de internet para comprometer a comunicação e o comércio do Reino Unido.