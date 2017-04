Marinha do Brasil abre 64 vagas para Engenheiros

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) abre mais um Concurso Público de nível superior. As oportunidades são para Engenheiros, de ambos os sexos e com menos de 36 anos de idade. A inscrição para ingresso no Corpo de Engenheiros começa nesta terça-feira (04) e vai até 28 de abril.

São 64 vagas distribuídas nas seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas de Computação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Naval, Engenharia Nuclear e Engenharia Química.

Os interessados devem fazer sua inscrição no site da DEnsM (www.ingressonamarinha.mar.mil.br) ou em um dos postos de inscrição, distribuídos por todo o país (ver endereços no Edital). O valor é de R$ 110,00 e o pagamento será aceito até o dia 08 de maio. Feito isso, o candidato deverá verificar a confirmação de sua inscrição na página da DEnsM, a partir do 5º dia útil subsequente ao pagamento.

Das provas

As provas serão realizadas em duas fases. A primeira é composta por uma prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais, com 20 questões e uma Redação. Os aprovados nesta primeira etapa, poderão participar da segunda fase e farão prova escrita discursiva de conhecimentos profissionais e uma tradução de texto. O conteúdo das provas estão disponíveis no Anexo III do Edital.

Os aprovados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, com duração de 39 semanas.

Após aprovação no Curso de Formação, no final de 2018, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 10.500,00.

Serviço:

Concurso Público de Nível Superior – Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil (CP-CEM-2017)

Inscrição: 04 a 28 de abril de 2017

Taxa: R$110,00

Site: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

