Marinha busca barco pesqueiro desaparecido no litoral gaúcho

Uma embarcação desapareceu na madrugada de hoje (11) no litoral sul do Rio Grande do Sul. Equipes da Marinha fazem buscas desde as primeiras horas da manhã tentando encontrar o barco pesqueiro, que desapareceu com sete tripulantes.

A embarcação, que foi vista pela última vez por volta das 3h da madrugada, sumiu do contato visual de outro barco pesqueiro, que navegava em dupla com a embarcação perdida. O desaparecimento ocorreu a cerca de 15 quilômetros da costa de Rio Grande, município do litoral sul gaúcho.

O barco desaparecido tem matrícula em Laguna, Santa Catarina. As buscas pela embarcação estão sendo feitas por um navio e um helicóptero da Marinha.

Hoje de manhã, uma ressaca no mar provocou a interrupção das manobras de navios no Porto de Rio Grande. As ondas no litoral gaúcho e na costa sul catarinense podem chegar a 7 metros de altura, segundo o alerta da Marinha.

