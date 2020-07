Marinha ativa Base de Submarinos da Ilha da Madeira no estado do Rio

A Marinha ativou hoje (17) a Base de Submarinos da Ilha da Madeira, localizada no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro - (Foto: Divulgação)

A Marinha ativou hoje (17) a Base de Submarinos da Ilha da Madeira, localizada no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A base faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), que visa à produção de quatro submarinos convencionais e do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear.

Segundo a Força, será a base naval mais moderna da Marinha brasileira e vai contribuir para a preparação dos meios navais, prioritariamente dos submarinos, além de prestar apoio logístico às organizações militares (OMs).

“Cabe a ela [base] prover facilidades de atracação, infraestrutura e apoio administrativo aos navios subordinados ao Comando da Força de Submarinos; segurança de áreas e instalações do Complexo Naval de Itaguaí, incluindo os perímetros marítimo, terrestre e áreas comuns, em coordenação com as demais OMs e empresas sediadas no complexo, além de oferecer apoio básico de saúde”, informa a Marinha.

O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior, destacou a dimensão estratégica da base naval. “Aqui estará em breve a força máxima de dissuasão estratégica de nosso país: submarinos convencionais com propulsão nuclear, submarinos com propulsão diesel-elétrica, e também modernas fragatas e outros meios de apoio ao fortalecimento da soberania e do desenvolvimento do país”, disse Ilques, na cerimônia que teve a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Programa de submarinos

O presidente Michel Temer e o então presidente eleito Jair Bolsonaro no lançamento do submarino Riachuelo - (Foto: Alan Santos/PR)

Em outubro do ano passado, foi apresentado o submarino Humaitá, no Complexo Naval de Itaguaí, o segundo dos quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica planejados para atuar na defesa da costa brasileira. Em dezembro deste ano, está previsto o lançamento do Humaitá ao mar.

O primeiro submarino do Prosub, Riachuelo, já foi lançado ao mar em 2018. Os outros dois com propulsão diesel-elétrica, Tonelero e Angostura, têm entrega prevista respectivamente para 2022 e 2023.

Eles estão previstos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, lançado em 2008 em uma parceria estratégica com a França, que prevê investimento de R$ 35 bilhões.

Na construção das embarcações, têm prioridade componentes fabricados no Brasil. Segundo a Marinha, o Prosub fortalece diversos setores industriais de importância estratégica para o desenvolvimento nacional.