Marinha argentina vai analisar ruído vindo de região onde submarino desapareceu

O porta-voz da Marinha argentina, Enrique Balbi, informou que pelo menos dois navios, que participam nas operações de busca pelo submarino ARA San Juan, identificaram ruído permanente no fundo do mar, perto da Península de Valdes, no sul da Argentina, região onde o submarino, com 44 tripulantes a bordo, está desaparecido desde quarta-feira passada.

O ruído gravado passará por análise para verificar do que se trata.

O porta-voz evitou afirmar que o ruído pode ter vindo do submarino desaparecido.

No sábado (18), foram captadas sete tentativas de chamada por telefone de satélite, renovando as esperanças das famílias dos tripulantes. No entanto, a companhia responsável pelo serviço de telefonia por satélite informou hoje (20) que as chamadas não partiram do submarino, mas de outras embarcações que estão na região.

O último relato do submarino foi registrado na madrugada de quarta-feira passada. Passado o tempo prudencial sem ter comunicação com a embarcação, foi ativado no final da tarde de quinta-feira (16) o protocolo de busca.

O submarino, de origem alemã, tinha partido na segunda-feira (13) do porto de Ushuaia e se dirigia de volta para sua base, na província de Buenos Aires.